Berlin. Mit Handy-Daten Corona-Infizierte aufspüren: Die Möglichkeit wird im Robert-Koch-Institut und anderen regierungsnahen Einrichtungen geprüft. Kassenarztchef Andreas Gassen hält das für falsch.

