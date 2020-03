Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eröffnet die Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau debattiert der Bundestag heute über Rechtsextremismus in Deutschland. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übt deutliche Kritik an der Politik.