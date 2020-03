Erfurt. Corona-Verdachtsfall in Thüringer CDU-Landtagsfraktion hat möglicherweise Auswirkungen auf die geplante Ministerpräsidentenwahl.

Vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat es in der CDU-Landtagsfraktion einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Ein Fraktionssprecher bestätigte am Dienstag in Erfurt, dass es einen Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus gebe, der noch abgeklärt werde. Nach Angaben eines Landtagssprechers soll am späten Nachmittag das Laborergebnis vorliegen. Für Mittwoch ist die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten im Landtag geplant. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, könnte die Wahl auf der Kippe stehen.

Person unter Quarantäne

Der nun als Verdachtsfall geltende CDU-Abgeordnete nahm noch am Montag an der Fraktionssitzung in Erfurt teil, bei der die 21 Abgeordneten einen neuen Fraktionsvorstand wählten. Nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen" steht der betreffende CDU-Abgeordnete unter Quarantäne.

Bei der Ministerpräsidentenwahl will der Linkspolitiker und frühere Regierungschef Bodo Ramelow erneut antreten. Die AfD stellte ihren Landespartei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke auf. In Thüringen gibt es seit Montag den ersten bestätigte Corona-Infektionsfall im Saale-Orla-Kreis.