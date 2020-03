Die Alternative der AfD: Häme und Höcke

Osnabrück. Auf ein Neues: Vier Wochen nachdem in Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit der Mehrheit von CDU, Liberalen und AfD ins Ministerpräsidentenamt gehievt wurde. nimmt der Freistaat einen weiteren Anlauf zur Regierungsbildung. Einzig die AfD zeigt so etwas wie Vorfreude. Ein Kommentar.

Der Linke Bodo Ramelow hier, Rechtsaußen Björn Höcke dort: Bei der Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten treten zwei Männer an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das sind klare Alternativen – und doch wird es in Erfurt erneut eine Zitterpartie geben. Denn Ramelow bleibt darauf angewiesen, dass er Unterstützung aus CDU oder FDP erhält, obwohl diese beiden Parteien das eigentlich ausschließen.

Bekommt Ramelow die erhofften Leihstimmen, hat Thüringen wieder einen Regierungschef und wird die AfD erneut hämisch Triumph feiern. Seht her, CDU und FDP brechen ihr Versprechen, wird es heißen.

Doch was ist die Alternative: eine weitere Hängepartie mit einem nur kommissarisch agierenden Regierungschef oder schnelle Neuwahlen? Die FDP, die um den Wiedereinzug ins Parlament bangen müsste, und die CDU, die in ein Umfragetief gestürzt ist, sollten sich das gut überlegen.

Besorgniserregend bleibt indessen, wie sich parallel zu politischen Kontroversen Gewalt und Gegengewalt in Deutschland aufschaukeln. Die mutmaßliche Brandstiftung auf dem Grundstück von AfD-Chef Tino Chrupalla ist auf das Schärfste zu verurteilen. Da hat die AfD recht. Glaubwürdiger wäre sie allerdings, würde sie Hetzer und Hassredner in ihren Reihen endlich kalt stellen. Am besten fängt sie bei Björn Höcke an.

