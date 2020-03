Osnabrück. "Twittergott" oder einfach ein Rentner mit viel Zeit und politischem Fingerspitzengefühl? Im Netz gilt der Münsteraner Ruprecht Polenz als der erfolgreichste deutsche Politiker. Ein Besuch in Münster.

Ein Donnerstag im Winter. Regenwolken ziehen über Münster. In einem Café in der Innenstadt liest eine Seniorin Zeitung in einem Ohrensessel. Die Kellnerin fragt ein älteres Ehepaar auf einem Sofa: „Wie immer?“ Draußen auf dem Parkplatz steigt Ruprecht Polenz aus einem SUV und wirft einen schnellen Blick aufs iPhone. Eine akademische Viertelstunde nach der verabredeten Zeit taucht der frühere Spitzenpolitiker der CDU auf. Ein Fernsehteam habe etwas länger gebraucht, entschuldigt er sich.

Polenz trägt Sneakers zum Cordjackett, im Knopfloch EU- und Deutschlandflagge. Er ist gefragt wie lange nicht und wie nur wenige aus seiner Partei. Journalisten von Berlin bis Bayern reisen in diesen Zeiten nach Westfalen, besuchen ihn auch zu Hause, streicheln den kleinen Familienhund, lassen sich von vier Kindern und sieben Enkelkindern erzählen. Und von Twitter.

Dort, in diesem Netzwerk, ist der frühere Strippenzieher der Parteizentrale im Rentenalter zu großer Form aufgelaufen. Politik ist Inszenierung. Polenz beherrscht sie. Die „taz“ nannte den 73-Jährigen kürzlich „Twittergott“. Der „Focus“ bescheinigte ihm, der erfolgreichste deutsche Politiker auf Twitter zu sein – nicht mit den meisten Followern, aber der mit dem größten Einfluss. In einer Welt, in der die Währung aus Followern und Likes besteht, ist Polenz ein reicher Mann.

Online plaudert er mit Szenegrößen wie der Ex-Piratin Marina Weisband.

Gerade wurde der CDU-Rentner mit dem Youtuber Rezo („Die Zerstörung der CDU“) für einen renommierten Blogger-Preis nominiert: Rezo als Blogger des Jahres, Rentner Polenz als Newcomer. Er, der seit den 60er Jahren in der Politik mitmischt, acht Jahre lang Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag war, einige Monate als Generalsekretär unter Angela Merkel wirkte.

Seit einem Jahr schickt er Tweets in die virtuelle Welt – im Schnitt 30 pro Tag. Was erklärt seinen Erfolg? „Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich 73 Jahre alt bin und man Menschen dieses Alters nicht unbedingt auf diesen Plattformen vermutet“, erklärt Polenz. „Ich vergleiche das immer ein wenig mit einem 15-Jährigen, der ein Mathematikstudium beginnt.“ Er zieht sein Handy noch einmal hervor und zeigt: Den letzten Tweet hat er vor einer halben Stunde abgesetzt – zu Thüringen. Ein Zitat von Zeit-Online: „Mit jeder Duldung und Verharmlosung der AfD wird die Situation für Minderheiten in Deutschland schlimmer. Das könne nur diejenigen ignorieren, die es nicht betrifft.“



Polenz fühlt sich betroffen, von der Frage der Seenotrettung, dem Klimaschutz, von Thüringen, von vielem. Er surft jeden Tag mehrere Stunden im Netz. Rund 40.000 Menschen folgen ihm auf Twitter. Er lese sehr viel, sagt Polenz. „Auf Social Media kann ich Texten, die ich gut finde, eine größere Reichweite verschaffen.“ Zählt er seine Likes? „Ich guck‘ da schon drauf, um ein Gespür dafür zu kriegen, wo eine Formulierung gepasst hat. Manchmal merke ich, dass ein Teaser nicht so gut läuft. Dann nehme ich einen anderen und der geht ab wie nix.“



5000 Facebook-Freunde hatte Polenz, als er vor einem Jahr so richtig mit Twitter begann. Dann kam das Rezo-Video. Der Rest der Partei agierte, als sei das Internet immer noch Neuland – zögernd, verunsichert, schließlich mit einem elfseitigen Schreiben aus der Parteizentrale. Polenz twitterte kurz und selbstkritisch, schrieb Rezo einen persönlichen Brief auf Facebook, telefonierte schließlich mit ihm. Die Online-Community jubelte. Polenz‘ Followerzahlen schnellten in die Höhe.

Unfreiwillig geprägt: "Polenzen"

Im Netz hat er sogar einen eigenen Begriff geprägt – wenn auch unfreiwillig. Mit seiner Meinung ist er schnell dabei, manchmal zu schnell, so entstand der Hashtag „Polenzen“: Jemand kommentiert einen Text, obgleich er nur die Überschrift gelesen hat. Polenz nimmt einen Schluck von seinem Kaffee und antwortet gelassen: Wenn jemand einen Text teile, müsse er davon ausgehen, dass die Menschen nur den Teaser lesen und mit den Reaktionen leben.

Details halten auf im Kampf für das, was ihm wichtig ist: Polenz‘ Hauptgegner heißt AfD. Das linke Gewissen der Partei – so sehen ihn manche. Der Rentner gehört zu jener Fraktion, die die AfD für brandgefährlich hält: ein Feuer, gegen das kompromisslos Mauern errichtet werden müssen. Nach der thüringischen Ministerpräsidentenwahl schnellten seine Followerzahlen ein zweites Mal in die Höhe.

Über den Generalsekretär Polenz hieß es, er kämpfe mit dem Florett. Heute schwingt er den Säbel, Twitter nutzt er als Streitross. Dort mahnt er: „Die AfD ist eine faschistische Partei.“ Sprache ist wichtig, Framing auch. „AfD“ soll sofort mit Faschismus verbunden sein. Völkisch-nationalistisch, so könne man die Partei auch bezeichnen, sagt Polenz. Der Begriff Rechtspopulismus tauge nicht, „weil die Menschen damit nicht viel anfangen können“.

Und dann ist da noch der Gegner in der eigenen Partei. Die Werteunion sieht Polenz als Vorhut der AfD. „Sie zerstört den Charakter der CDU als Volkspartei“, warnt er. Wähler müssten ganz sicher sein, dass eine Stimme für die CDU eine gegen die AfD sei.

Hilft er der CDU oder polarisiert er zu stark auf der linken Seite des christdemokratischen Spektrums? Kritiker werfen ihm vor, mit seinen fortlaufenden Angriffen und oft kritischen, manchmal bitterbösen Einwürfen ein illoyaler Außenseiter zu sein. Tatsächlich applaudieren ihm online häufig Menschen, die dem politisch linken Lager zuzuordnen sind. Schadet er seiner Partei? Der 73-Jährige denkt lange nach. Dann fasst er seine Ansicht so zusammen: „Wir sind gewöhnt, ein breites Spektrum abzubilden. Diejenigen, die etwas konservativer denken, erkennen an, dass es auch jemanden wie mich braucht, wenn die Partei über 30 Prozent kommen will. Umgekehrt akzeptiere ich das ja auch.“

Die Sonne ist untergegangen. Am Nebentisch wartet ein Schüler. Er schreibt eine Hausarbeit über Tschernobyl und will Ruprecht Polenz als Zeitzeugen befragen. Der Politiker begrüßt ihn, bittet den jungen Mann an den Tisch. Schneller Blick aufs Handy. Das Streitross trabt brav weiter: Der letzte Thüringen-Post hat immerhin schon 189 Likes bekommen.