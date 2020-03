Burkhard Jung (SPD), der wiedergewählte Oberbürgermeister von Leipzig, jubelt beim Betreten des Rathauses. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig. Die gebeutelte SPD kann zumindest Großstadt: Nach dem Wahlerfolg in Hamburg bleibt auch das Amt des Oberbürgermeisters in Leipzig in der Hand der Sozialdemokraten. Amtsinhaber Jung siegte aber denkbar knapp.