Politischer Aschermittwoch: Robert Habeck und Saskia Esken in Bayern

Grünen-Chef Robert Habeck kommt zum Politischen Aschermittwoch nach Bayern. Foto: dpa/Andreas Gebert

Passau/Landshut/Vilshofen. Traditionell werden die Schmerzgrenzen in den meist angriffslustigen Reden sehr weit oben angesetzt. Den Anfang machen in der niederbayerischen Heimat des Aschermittwochs in Passau, Landshut und Vilshofen CSU-Chef Markus Söder, Grünen-Chef Robert Habeck und SPD-Chefin Saskia Esken.