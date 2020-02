Karneval trotz Gewalt und Terror: Dieser Mut tut gut

Narren feiern den traditionsreichen Fastnachts-Umzug "Klaa Paris" im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Nach den tragischen Vorkommnissen im nordhessischen Volkmarsen hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen hier nochmals verstärkt. Foto: Boris Roessler/dpa

Osnabrück. Ein Auto rast in eine Menge - im nordhessischen Volkmarsen herrschen Schock und Trauer. Es ist die zweite erschütternde Tat innerhalb weniger Tage im Bundesland. Am Faschingsdienstag wird vielerorts dennoch gefeiert worden. Das ist gut so. Ein Kommentar.