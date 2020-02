Gut so: Die CDU will mehr Demokratie wagen

Wohin steuert die CDU? Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer präsentierte in Berlin einen Zeitplan für die Wahl ihres Nachfolgers. Am 25. April soll es einen Bundesparteitag geben. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Osnabrück. Bis Ende April will die CDU ihre Führungsfrage regeln. Eine einvernehmliche Lösung ist nicht in Sicht, stattdessen eine Kampfabstimmung. Aber immerhin: So wird vermieden , dass die Partei sich monatelang nur mit sich selbst befasst. Überhaupt ist es an der Zeit, mehr Mut zu zeigen. Ein Kommentar.