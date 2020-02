Panne bei Auszählung in Hamburg - FDP verliert Stimmen CC-Editor öffnen

Die Spitzenkandidatin der FDP, Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg. Das Zittern für die FDP in Hamburg geht weiter. Umso mehr, da ihr am Tag nach der Wahl in einem Wahlbezirk viele Stimmen wieder weggenommen wurden. Der Grund: eine Verwechslung.