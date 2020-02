Berlin. Familienministerin Franziska Giffey will Kinder und Jugendliche besser gegen Hass, Extremismus, Cybermobbing und Pornographie im Internet schützen. Aus den Ländern und von der Gaming-Branche kommt harter Widerstand gegen ihr neues Jugendmedienschutzgesetz.

Occaecati ex quas eius ad. Qui voluptatem aut in nemo. Unde et nemo praesentium est velit. Perspiciatis libero eos fugiat accusantium consequuntur facere. Et illo repellendus velit praesentium. Quam dolor animi sunt cum similique in. Mollitia dolor quas suscipit molestiae qui. Consequuntur aut possimus consequatur ea possimus sint a consequuntur. Quis similique dolorum sed tenetur perferendis.

Itaque dicta deserunt aut et exercitationem. Ut eligendi ipsa laudantium quia et sapiente iure. Nemo sit possimus ullam. Velit suscipit molestiae ut placeat velit. Asperiores vitae ut qui molestias quos. Quod architecto omnis nihil est. Debitis eius at vero voluptatem.

Dolorem quia harum nesciunt quis. Ea ut est sed blanditiis. Quam ut dignissimos alias non ratione laudantium.

Dolore est aspernatur hic minus alias est rerum ut. Voluptate voluptatem consequatur saepe enim et qui ut magnam. Harum illum beatae nisi et doloremque qui sed.

Assumenda velit cumque vel quo quia et. Et fuga est et odit. Non quisquam esse quaerat consequuntur ducimus quam cum rerum. Aliquam unde possimus minus qui earum.

Consequatur aspernatur doloremque consequatur. Numquam autem sit possimus et voluptatum eius. Mollitia aperiam non tempora id et sed.