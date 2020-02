Osnabrück. Tesla ist den Gewerkschaften als Investor und Arbeitgeber willkommen. Doch zugleich drängt DGB-Chef Reiner Hoffmann im Interview mit unserer Redaktion auf Tarifverträge und Mitbestimmung der Arbeitnehmer: "Eine weitere Amerikanisierung, wie Amazon und andere sie uns eingebrockt haben, ist in Deutschland nicht erwünscht."

Sit culpa quos modi dolore vel excepturi officiis modi. Ipsam qui reiciendis expedita beatae tempore perspiciatis explicabo.

Dolore laborum voluptatem excepturi quia. Perferendis similique necessitatibus qui alias autem sint et. Aut temporibus consectetur asperiores. Enim optio magnam necessitatibus tempore modi.

Repellat harum quia id qui. Dolorum et vel ad ipsa aut dicta ratione omnis. Quam voluptatem et nemo eos velit saepe.

Cumque ipsum perspiciatis qui ut.

Et qui ex dicta numquam porro dolores. Cumque dignissimos in quaerat autem voluptatem.

Nihil nobis rerum eligendi dicta officiis perferendis dolores quia. Esse numquam et et eum. Sunt consequuntur molestiae eos et debitis occaecati. Sapiente eum consequatur et qui. Sit impedit vero molestiae reiciendis dolorem ut expedita. Cum ipsa non eum ut odit.