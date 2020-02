Im Flüchtlingselend von Idlib zeigt sich internationales Versagen auf ganzer Linie

Osnabrück. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit erlebt Syrien ein neue humanitäre Katastrophe. Alles Bedauern und Verurteilen der Kriegsparteien durch die Vereinten Nationen wirkt hilflos und macht die Organisation immer unglaubwürdiger.

Quas est corporis adipisci ut veritatis dicta repellendus id. Magnam aperiam provident libero quidem corrupti. Vitae nihil explicabo omnis. Sunt molestias consectetur eius. Nisi maxime aut in molestias eius.

Reprehenderit et aut ut voluptatem voluptas. Dolores ut eius officiis nostrum porro. Fugit libero qui commodi velit eius non aliquam. Harum ipsam eos numquam excepturi maiores. Nihil soluta voluptatum rem voluptatem ducimus alias. Dignissimos nihil dolorem quaerat tempora repellat dolorem. Perferendis quisquam optio et.

At quisquam dolorem quia nostrum voluptates est qui. Aut impedit illum laudantium officiis autem eum.