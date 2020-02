Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zur Nachfolger-Suche für die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geäußert.

Die CDU sucht nach einem Nachfolger für die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Aus den Vorgängen um die Neubesetzung des CDU-Vorsitzes und der Kanzlerkandidatur der Union weitestgehend raushalten will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel – allerdings mit einer Einschränkung.

Sie wolle sich nicht einmischen, sagt Merkel am Mittwoch in Berlin am Rande eines Besuchs der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin deutlich. Das habe sie bei ihrem Rücktritt vom Parteivorsitz im Oktober 2018 zugesagt, und daran wolle sie sich halten.

Merkel unterstrich, damals "habe ich sowohl zu meiner Bereitschaft Stellung genommen, Bundeskanzlerin zu sein, als auch – und das möchte ich nochmals unterstreichen – gesagt, dass ich mich in die Frage, wer in Zukunft die CDU führen wird oder auch Kanzlerkandidat wird, nicht einmische. Meine Erfahrung historischer Art ist, dass die Vorgänger sich aus so etwas heraushalten sollten. Und das befolge ich." Das heiße nicht, dass sie mit möglichen Kandidaten nicht spreche.

CDU-Vorsitz: Kandidat Röttgen bei Kramp-Karrenbauer

Am Mittwochmorgen sprach der CDU-Vorsitzanwärter Norbert Röttgen mit der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es sei ein "gutes, freundliches Gespräch" gewesen, sagte Röttgen im Anschluss. Er habe gegenüber Kramp-Karrenbauer seine bereits bekannte Meinung vertreten. Weitere Angaben zu dem Gespräch wollte er nicht machen. Röttgen hatte am Dienstag überraschend seine Kandidatur angekündigt. Zuvor war nur mit den Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn gerechnet worden.

Röttgen bekräftigte seine Forderung nach einer schnellen Entscheidung in der Nachfolgefrage. "Wir müssen unsere Personalentscheidung bis zur Sommerpause getroffen haben", betonte der 54-Jährige nach seinem Gespräch mit Kramp-Karrenbauer.

Röttgen: Mitgliederbefragung wäre richtiger Weg

Er kritisierte zudem erneut das von Kramp-Karrenbauer geplante Verfahren: "Es bleibt meine Meinung, dass diese Frage nicht im Hinterzimmer zu klären ist." Er sei immer für eine Mitgliederbefragung gewesen, "gerade bei Personalentscheidungen". Der frühere Bundesumweltminister hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz seine Kandidatur damit begründet, dass er die CDU als "Teamführer" neu aufstellen wolle.

Anzeige Anzeige

Am Dienstag hatte Kramp-Karrenbauer mit Merz als erstem der potenziellen Kandidaten gesprochen. Am Mittwoch sollen nach dem Treffen mit Röttgen Gespräche mit Laschet und Spahn folgen.