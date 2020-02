So bleibt das Internet juristisches Neuland

Symbolfoto: Gestellte Aufnahme zum Thema Hasskommentare in Sozialen Netzwerken. Neben dem Gefaellt mir Button von facebook sind die Worte Wir kriegen dich zu sehen. Berlin, 03.02.2020 Berlin Deutschland *** Symbolic photo posed shot on the topic of hate comments in social networks Next to the like button of facebook are the words Well get to see you Berlin, 03 02 2020 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.dex

Osnabrück. Im Kampf gegen Hasskriminalität im Netz sollen Online-Dienste zur Herausgabe von Passwörtern an Behörden verpflichtet werden. So sieht es das neue Gesetz vor, das Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch (19.2.) ins Bundeskabinett einbringen. Datenschützer haben große Bedenken, aber das ist nicht das einzige Problem an dem Entwurf. Ein Kommentar.