Das Hamburger Rathaus bietet 121 Abgeordneten Platz. Foto: imago images / Westend61

Hamburg. Seit 2015 regieren SPD und Grüne in einer Koalition. Am 23. Februar wird in Hamburg erneut gewählt. SPD und Grüne können den Umfragen zufolge auf starke Ergebnisse hoffen – bangen muss die FDP.