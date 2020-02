Wahllokale eröffnet – Bürgerschaftswahl in Hamburg hat begonnen CC-Editor öffnen

Die Grüne Katharina Fegebank gilt als Herausforderin des amtierenden Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg. Seit 2015 regieren SPD und Grüne in einer Koalition. Am 23. Februar wird in Hamburg erneut gewählt. SPD und Grüne können den Umfragen zufolge auf starke Ergebnisse hoffen – bangen muss die FDP.