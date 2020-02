US-Demokraten brauchen Mut und Einheit, um Präsident Trump zu schlagen

Ist er bald der starke Mann der US-Demokraten, der den Präsidenten herausfordert? Bernie Sanders hat die Vorwahlen in New Hampshire gewonnen. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Osnabrück. Der linke Senator Bernie Sanders und der schwule Bürgermeister Pete Buttigieg lassen Ex-Vizepräsident Joe Biden bei den Vorwahlen der US-Demokraten in New Hampshire alt aussehen. Wenn die Demokraten etwas wagen, könnte das Rennen um das Präsidentenamt in den USA doch noch einmal spannend werden.