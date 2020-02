Der härteste Job in der deutschen katholischen Kirche

Will nicht mehr als Vorsitzender antreten: Kardinal Reinhard Marx. Foto: imago stock&people via www.imago-images.de/Astrid Schmidhuber

Osnabrück. Kardinal Reinhard Marx will nicht mehr Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz sein. Damit überraschte der Kardinal sogar seine Mitbrüder. Was bedeutet der Schritt und was folgt nun? Eine Einordnung: