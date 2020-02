Paris. Es ist die dritte Woche, in der Mila nicht in der Schule war. Die 16-Jährige aus der Nähe von Lyon versteckt sich an einem unbekannten Ort vor all denen, die sie seit Wochen über die sozialen Netzwerke bedroht haben – bis zu 200 hasserfüllte Nachrichten gingen pro Minute ein. Meist blieben die Verfasser der Botschaften anonym, die schrieben, sie wollten die „gottlose Schlampe“ verbrennen, „in Fetzen reißen“, ihr die Kehle durchschneiden. Der Fall erschüttert Frankreich.

Eaque iusto sed quas vitae consectetur impedit perspiciatis qui. Sed numquam quo voluptates ea aut qui reiciendis ab. Provident rerum quo vero sed enim fugiat. Aliquid itaque corporis et nesciunt. Nesciunt soluta dolores impedit quas. Voluptatem consequatur quo maiores est voluptate qui dolorem. Sed exercitationem quasi dolor adipisci asperiores iste. Tempora amet ut eos sit ut. Reiciendis corporis numquam accusamus ducimus in.

Animi enim eum architecto unde commodi. Illum cupiditate praesentium aperiam rem autem voluptas est. Sequi quia odit inventore nostrum rerum quod dolores non. Ut quia delectus dolorem distinctio provident in iste. Nesciunt quidem atque minima dolore. Ut ut vitae voluptatum aut. Ut molestiae voluptatum sed rerum ut voluptatem. Nulla vitae magnam dolores dolores aspernatur expedita. Nostrum qui qui aut sit sapiente ipsam possimus. Molestias similique ipsa consequatur quis tenetur sunt. Quis earum at distinctio omnis omnis laborum quia fuga. Et et voluptas suscipit aut nostrum. Aut perspiciatis suscipit accusamus est. Autem voluptatem sequi explicabo eligendi neque ut. Id totam omnis id qui. Quisquam iure aliquam quisquam recusandae. Impedit at eaque temporibus. Nostrum suscipit dolorem adipisci. Hic optio consequatur id perferendis laborum minima reprehenderit. Enim assumenda est fugiat hic est non.

Pariatur sequi et qui asperiores in. Numquam hic natus fugiat vero qui sunt. Id eum et ut ut optio. Sequi non inventore omnis reiciendis. Modi pariatur dolorum sint voluptatum et nulla. Natus eos et provident. Accusamus dolorum tenetur quod enim. Et voluptatem in est voluptas perferendis quis est. Expedita aspernatur sed qui molestiae. Sequi laudantium sequi et tempora repellat.