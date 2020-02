FDP-Chef Christian Lindner muss massive Stimmenverluste seiner Partei verkraften. Foto: imago images/photothekFelix Zahn

Berlin. Die FDP verliert wegen des Wahl-Debakels in Thüringen auf Bundesebene massiv an Zustimmung. Ein Wiedereinzug in den Bundestag wäre gefährdet. Profitieren können SPD und Linke.