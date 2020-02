An ihm scheiden sich die Geister in der CDU: Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der Werteunion. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Berlin. „Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen“ - der Arbeitnehmerflügel in der CDU reagiert nach dem Thüringen-Debakel scharf auf die konservative Parteigruppierung. Sie will den auch mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählten Freidemokraten Kemmerich im Amt halten.