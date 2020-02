Eine Ausdehnung des Gebührenrahmens bis zu einer Höhe von 240 Euro im Jahr hält Scheuer für „überzogen“. Foto: Axel Heimken/dpa

Berlin. In vielen Wohnvierteln ist Anwohnern ein naher Parkplatz lieb - aber auch teuer? In der Diskussion über höhere Gebühren fürs Autoabstellen und die künftige Mobilität in den Städten gibt es neuen Streit.