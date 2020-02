Was die Grundrente bedeutet und was nun folgen muss CC-Editor öffnen

Rentner im nordfriesischen Tönning (Schleswig-Holstein): Foto: imago images / Eckhard Stengel

Osnabrück. Endlich mehr Geld für langjährige Geringverdiener mit Minirenten: Experten der Sozialverbände und der Gewerkschaften begrüßen im Grundsatz die Einigung der Bundesregierung auf letzte Details der Grundrente. Am kommenden Mittwoch will das Bundeskabinett den Gesetzentwurf nun endlich verabschieden. An Details gibt es aber weiter Kritik. Und im Kampf gegen die Altersarmut ist die Grundrente gerade einmal ein Etappensieg. Da muss noch viel mehr kommen, fordert etwa der DGB. Eine Übersicht.