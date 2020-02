Studie: Demokratiezufriedenheit in Ost und West sehr unterschiedlich Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dpa

Osnabrück. In Ostdeutschland sind nur 22 Prozent der Bürger mit der Demokratie zufrieden. Das ist krass. In Westdeutschland ist der Wert zwar fast doppelt so hoch, aber auch das beruhigt nicht wirklich. Und dann sind da noch die vielen, die mehr oder weniger indifferent sind.