Viele Demonstranten (wie hier in Frankfurt) hatten eine klare Meinung zu den Ereignissen in Thüringen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Erfurt. Die Ereignisse in Thüringen zeigen bereits heftige Auswirkungen in ersten Umfragen. Die CDU stürzt ab. Neuwahlen könnten Rot-Rot-Grün in die Karten spielen.