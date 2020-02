Afrika ist ein Kontinent mit Potenzial – und reichlich Risiken

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika, unterhalten sich mit Auszubildenden beim Besuch des BMW-Werks bei Pretoria. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Osnabrück. Bei ihrem Besuch in Südafrika verspricht Kanzlerin Merkel der politischen Führung wirtschaftliche Unterstützung. Deutschlands Afrikapolitik gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Seitdem China mit Milliarden-Investitionen den Einfluss in Afrika beständig ausbaut, will man nicht länger zurückstecken.