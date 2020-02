Spannung vor Regierungsbildung in Thüringen: Reicht es für Ramelow? CC-Editor öffnen

Ohne Mehrheit, aber mit Koalitionsvertrag: Die Parteispitzen von Die LINKE, Bündnis 90/ Die Grünen und der SPD. Foto: imago images/Karina Hessland

Erfurt. In Thüringen ist die Lage kompliziert: Bodo Ramelow will Ministerpräsident bleiben, hat aber keine Mehrheit. Wird die AfD zum Zünglein an der Waage?