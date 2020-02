Schwerin. Laut eines Medienberichts kandidiert Philipp Amthor für den CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Das bestätigte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem "Nordkurier". Demnach sagte Amthor: „Der Landesverband braucht jetzt neuen Mut und eine Aufbruchstimmung”. Deshalb habe er sich zu einer Kandidatur entschieden.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat in der vergangenen Woche ihren Hoffnungsträger für die Landtagswahl 2021 verloren: Der bisherige Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef Vincent Kokert gab am Freitag in Schwerin überraschend seinen vollständigen Rückzug aus der Politik bekannt. Der 41-Jährige will in die Wirtschaft wechseln. Seine Nachfolge blieb zunächst offen.



Kokert war erst im Dezember für zwei Jahre als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er galt als möglicher Spitzenkandidat für die im Herbst kommenden Jahres stattfindende Landtagswahl. Jüngsten Umfragen zufolge hat die derzeit als Juniorpartner mit der SPD regierende CDU aktuell Chancen, stärkste Kraft zu werden. Sie lag nach einer vor zwei Wochen von der "Ostsee-Zeitung" veröffentlichten Forsa-Umfrage mit 20 Prozent knapp vor den bei je 19 Prozent liegenden SPD und AfD.



Weitere Informationen folgen.