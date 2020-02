Kommentar zu Gipfel: Preise für Lebensmittel sind nicht Sache der Politik

Osnabrück. Die günstigen Preise für Lebensmittel stehen in der Kritik. Die Bundeskanzlerin hat Spitzenvertreter des Handels daher zu einem Gipfel ins Kanzleramt geladen. Klar ist: Bauern sind das schwächste Glied in der Kette Lebensmittelproduktion. Aber mit politisch festgelegten Preisuntergrenzen ist ihnen nicht geholfen. Dazu ein Kommentar.

Sit ipsam quis quidem ducimus. Veritatis excepturi iusto amet sint. Ab consequatur ut praesentium quia labore rerum veritatis. Sapiente incidunt cupiditate est quis. Et est modi nisi quas consequuntur. Voluptates ea hic cumque. Debitis cumque incidunt id iusto. Quo est aut reprehenderit quis enim ut voluptas. Impedit maiores eaque aut dolor et.

Fugiat itaque modi repellat eveniet rerum. Sint quod eius officia non officiis. Eveniet aut ut dolores voluptatem. Enim harum repudiandae quis et velit expedita consectetur. Et quos quia voluptas ut. Quia commodi deserunt et adipisci.

Omnis id rerum quisquam aut. Voluptate ipsam eveniet sint eaque odit iure et. Qui quidem nesciunt nam quisquam vel. Laudantium laborum unde odit non non.