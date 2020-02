Mike Mohring von der CDU will sich vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mit der FDP abstimmen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt. Am Mittwoch will sich Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Erfurt wiederwählen lassen. Wird es einen Gegenkandidaten geben?