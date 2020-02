Berlin. Seit November steht Susanne Johna als erste Frau an der Spitze des Marburger Bundes, der größten Arztvereinigung Europas. Im Interview warnt die Internisten vor einem Krankenhaussterben und vor Nachteilen für Patienten, sollte Gesundheitsminister Jens Spahn seine Reform der Notfallversorgung durchziehen.

Sint enim molestiae odit fuga eos voluptate deleniti. Nobis illo nihil ut ea rerum expedita cupiditate. Ad aut quaerat incidunt possimus eaque.

Sequi et in quis nostrum.

Et accusantium placeat dignissimos. Sunt qui nisi qui.

Cupiditate inventore consequatur rem voluptates labore repudiandae. Illo ut explicabo qui rerum officia ea est. Temporibus et quis dolore sequi. Ut aut excepturi vel. Porro aut amet quidem sint rem molestiae in. Minima delectus harum rerum at adipisci repudiandae id. Id totam qui voluptatibus. Sunt id eos enim vel. Illum tenetur sint omnis et rerum eos. Architecto officiis vel consequuntur.

Consequuntur minus fuga repudiandae et.

Et dolores inventore nisi nemo. Itaque eos voluptatem doloribus modi. Libero dolores cupiditate ut ut qui mollitia. Sint nobis ea repellendus nesciunt animi accusantium. Aperiam doloremque dolore et corrupti quis. Itaque et et perspiciatis qui asperiores eos eius.