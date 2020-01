Berlin. Mitglieder der AfD-Nachwuchsorganisation in Sachsen-Anhalt bezeichneten sich auf einem Foto mit dem "AfD-Flügel"-Gründer Björn Höcke als "Höckejugend". Selbst Parteifreunden geht das zu weit.

Mitglieder der AfD-Nachwuchsorganisation in Sachsen-Anhalt haben ein Foto von einem Treffen mit Vertretern des rechtsnationalen "Flügels" mit der Bildunterschrift "#Höckejugend" veröffentlicht. Nach massiver Kritik von Parteifreunden änderte die Junge Alternative (JA) Altmark später den Eintrag vom vergangenen Wochenende auf ihrer Facebook-Seite.

"Wir haben dann sofort gesagt, dass die das entfernen sollen", sagte der stellvertretende JA-Bundesvorsitzende, Tomasz Froelich, am Mittwoch auf Anfrage. "Das war natürlich eine ironische Überspitzung, aber Ironie ist im politischen Geschäft riskant, weil sie nicht von allen verstanden wird", fügte er hinzu.

"Wir als bekennende Höckejugend..."

In der ursprünglichen Version des Fotos, die später gelöscht wurde, stand auf dem Bild "#HÖCKEJUGEND. MAGDEBURG". Diese Beschriftung wurde nach wenigen Stunden wieder entfernt. Das Foto zeigt JA-Mitglieder zusammen mit dem Thüringer AfD-Landeschef und "Flügel"-Gründer Björn Höcke, zwei Bundestagsabgeordneten und dem Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz. Daneben stand anfangs: "Wir als Junge Alternative Altmark und bekennende Höckejugend konnten so dem Björn und dem Andreas einen Wimpel von unserem "rechtsauszen-Fanclub" mit einem kleinen Zwinkern in Richtung Antifa übergeben."

In der geänderten Version wurden die Worte "Höckejugend" und "rechtsauszen" durch das Wort "zensiert" ersetzt. Am Donnerstag war auch der geänderte Post von der Facebookseite verschwunden.

Jugendorganisation der AfD vom Verfassungsschutz überwacht

Die Nachwuchsorganisation der NSDAP trug den Namen Hitlerjugend, abgekürzt HJ. Der Begriff "Höckejugend" war in den vergangenen Jahren gelegentlich in Äußerungen von AfD-Gegnern in sozialen Netzwerken verwendet worden. Die Nachwuchsorganisation der AfD und der "Flügel" werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz – anders als die Gesamtpartei – als Verdachtsfälle im Bereich Rechtsextremismus eingestuft.

