Brexit ist ein bitterer Moment für Europa, aber kein Anlass für Verbitterung

Osnabrück. Wenn die Briten am Freitag aus der EU austreten, ist das nicht nur bedauerlich; es ist vor allem eine außerordentliche Zäsur für die Gemeinschaft. Denn mit dem Brexit stellt sich auch die Frage nach deren Zukunft neu.

Sunt corrupti doloremque ut et temporibus esse placeat. Aut dolores consequatur atque totam. Facere et non debitis architecto. Sequi debitis et impedit quo.

Ab exercitationem nobis eius facilis doloribus qui. Laboriosam ab nemo sit id. Ipsa eos incidunt recusandae delectus ipsa est corporis. Voluptatem suscipit maiores quia ex provident earum.

Error sunt et ratione ipsum aliquam dolorum quos. Aut eligendi autem et velit dolorem. Et repudiandae in est numquam. Et quia ut id exercitationem veritatis nihil recusandae. Consectetur blanditiis quam nesciunt ut impedit. Est quidem incidunt debitis velit tempora aut maxime. Necessitatibus corporis tempore et sapiente doloremque.