Goslar. Junge Fahranfänger gelten wegen riskanter Fahrweise und hoher Unfallbeteiligung als Hochrisiko-Gruppe im Straßenverkehr. Außerdem fallen seit einigen Jahren zunehmend mehr Fahrschüler durch die Führerscheinprüfung. Was kann helfen?

Mit dieser Frage befasst sich der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag, der von heute bis Freitag, 31. Januar, in Goslar stattfindet. Auch über eine Alkohol-Wegfahrsperre in Neufahrzeugen wird diskutiert.

Die Quote der Bewerber für einen Autoführerschein, die die praktische Prüfung nicht bestehen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf zuletzt 35 Prozent im Jahr 2018 gestiegen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts lag die Durchfallquote in der Theorie sogar bei 39 Prozent. Eine Ursache dafür sind nach Ansicht des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) die gestiegenen Anforderungen. Auswendiglernen für die theoretische Prüfung reiche oft nicht mehr, sagte DVR-Sprecherin Julia Fohmann. Und in der Praxis sei es durch die immer volleren Straßen und das komplexere Verkehrsgeschehen schwieriger geworden, so der Sprecher des Auto Clubs Europa (ACE) Sören Heinze.



„Die Ausbildung selbst ist auf einem guten Stand“, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Er plädiere allerdings für „ergänzende Maßnahmen“, wie etwa eine Ausweitung der Null-Promille-Grenze und eine längere Probezeit. So sieht es auch eine im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums eingerichtete Projektgruppe bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST). Sie empfiehlt eine generelle Verlängerung der Probezeit von zwei auf drei Jahre.

Unfallforscher Brockmann schlägt darüber hinaus eine Leistungsbegrenzung der Kfz-Motoren auf 90 PS für 18- bis 21-Jährige vor. Wie genau das in der Praxis umgesetzt werden könnte, dazu machte er zunächst keinen Vorschlag. Der Verkehrssicherheitsrat hält für Neulingen zudem sogenannte Feedback-Fahrten unter Aufsicht eines Fahrlehrers für sinnvoll und bringt erneut das begleitete Fahren ab 16 ins Gespräch. Zustimmung gibt es dafür vom ADAC. Dafür sollten auf EU-Ebene die Voraussetzungen geschaffen werden.

Im Vorlauf des Verkehrsgerichtstags hat die Unfallforschung der Versicherer auch eine Alkohol-Wegfahrsperre für Neufahrzeuge gefordert. Der Verkehrssicherheitsrat nannte den Vorschlag „innovativ und spannend“. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts war Alkohol am Steuer im Jahr 2018 in Deutschland die Ursache für knapp 14.000 Unfälle mit Personenschaden. „Wenn alle betrunkenen Fahrer auf diese Weise durch die Technik am Starten eines Kraftfahrzeugs gehindert würden, gäbe es keine Alkohol-Unfälle mit Toten und Verletzten mehr“, sagte UDV-Leiter Brockmann. In angloamerikanischen Ländern und auch in Europa gebe es bereits vielfältige Erfahrungen mit solchen Wegfahrsperren.

Der Verkehrsgerichtstag hatte sich im vergangenen Jahr mit dem Thema Wegfahrsperren für Alkohol-Sünder befasst. Das Gremium plädierte damals dafür, dass Ersttätern mit Alkoholwerten unter 1,6 Promille die Möglichkeit gegeben werden solle, durch den Einbau eines Alkohol-Wegfahrsperre in ihr Fahrzeug ein Fahrverbot zu verkürzen oder die vollständige Entziehung der Fahrerlaubnis zu vermeiden. In Deutschland müssten für eine solche Regelung aber Gesetze geändert werden, sagte Brockmann. Es sei nicht ersichtlich, dass daran gearbeitet werde.