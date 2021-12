Omikron breitet sich im Norden weiter aus: neue Fälle in SH und Bremen

Omikron breitet sich auch im Norden weiter aus: In Schleswig-Holstein und Bremen wurde die ersten Fälle mit der neuen Corona-Variante bekannt gegeben.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich in Norddeutschland weiter aus: Am Samstag bestätigte die Stadt Flensburg drei Fälle, auch in Bremen wurde die Variante nun nachgewiesen. Alle News im Corona-Ticker.

Die Welt kämpft gegen die Coronavirus-Pandemie. Den aktuellen Stand bei den Corona-Impfungen, der Ausbreitung der Omikron-Variante, den Corona-Beschränkungen und alles Weitere zu Covid-19 erfahren Sie bei uns im Liveticker.Aktuelle Entwickl