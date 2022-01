Mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen in den USA an einem Tag

In den USA wurden erstmalig mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

imago images/ZUMA Wire

Berlin. In den USA ist am Montag ein neuer Negativrekordwert aufgestellt worden. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten erstmalig mehr als eine Million Neuinfektionen – an einem einzigen Tag. Alle Corona-News im Liveticker.

