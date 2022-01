Wegen Omikron: Kliniken in England rufen Notstand aus

Menschen stehen Schlange auf der Westminster Bridge, um im St. Thomas' Hospital eine Corona-Impfung zu erhalten. In britischen Krankenhäusern müssen vermehrt Operationen gestrichen werden.

dpa/Kirsty O'connor

Berlin. Hohe Infektionszahlen in der Omikron-Welle der Corona-Pandemie führen in Großbritannien immer mehr zu Personalmangel und Versorgungsengpässen in Krankenhäusern und anderen Bereichen. Alle Corona-News im Liveticker.

