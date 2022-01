Corona-Inzidenz in Italien kratzt an 2000er-Marke

In Italien steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Die Regierung verschärft nach und nach die Corona-Regeln und hat eine Impfpflicht für Menschen über 50 Jahren angeordnet.

picture alliance/dpa/PA Media

Berlin. Auch in Italien steigt die Corona-Inzidenz in schwindelerregende Höhen an. Die Regierung hat bereits reagiert und eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren angeordnet. Die Corona-Lage im Ticker.

Die Welt kämpft gegen die Coronavirus-Pandemie. Den aktuellen Stand bei den Corona-Impfungen, der Ausbreitung der Omikron-Variante, den Corona-Beschränkungen und alles Weitere zu Covid-19 erfahren Sie bei uns im Liveticker.Aktuelle Entwickl