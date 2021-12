Knapp 70 Prozent in Deutschland sind vollständig geimpft

Insgesamt 1,055 Millionen Dosen wurden am Vortag verabreicht, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Den vierten Tag in Folge haben am Freitag mehr als eine Million Menschen in Deutschland eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Alle News im Corona-Ticker.

Die Welt kämpft gegen die Coronavirus-Pandemie. Den aktuellen Stand bei den Corona-Impfungen, der Ausbreitung der Omikron-Variante, den Corona-Beschränkungen und alles Weitere zu Covid-19 erfahren Sie bei uns im Liveticker.Aktuelle Entwickl