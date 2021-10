Corona-Zahlen im Norden Europas steigen wieder deutlich an

Ohne Maske und Abstand: Dänemark hatte am 10. September die restlichen im Land geltenden Corona-Maßnahmen aufgehoben. Nun steigen dort die Corona-Zahlen wieder deutlich an.

AFP/MICHAEL SOHN

Berlin. In Dänemark und Norwegen sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen wieder deutlich angestiegen. In NRW fällt die Maskenpflicht im Unterricht. Aktuelles zur Corona-Lage weltweit im Newsblog.

