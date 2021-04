Deutschland komme "nicht um die Maßnahmen herum", sagt Merkel zur Notbremse.

Imago Images/Hindustan Times

Berlin. Die Covid-19-Pandemie breitet sich weiter aus. Weltweit wurden rund 139 Millionen Fälle und 3 Millionen Tote gezählt.

In zahlreichen Städten und Landkreisen gilt seit Mitternacht die Corona-Notbremse des Bundes. In den betroffenen Gebieten, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag, gilt nun eine