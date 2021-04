Das Motto "Alte vor" aufweichen? Der Präsident der Bundesärztekammer würde jetzt Jüngere eher impfen lassen. (Symbolbild)

Berlin. Die Covid-19-Pandemie breitet sich weiter aus. Weltweit wurden rund 147 Millionen Fälle und 3 Millionen Tote gezählt.

In Indien stecken sich derzeit mehr Menschen pro Tag mit dem Coronavirus an, als überall sonst in der Welt seit Ausbruch der Pandemie. Hierzulande greift seit 24. April in vielen Landkreisen und Städten die Corona-Notbremse des Bundes. Derw