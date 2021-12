19-Jähriger feiert trotz verordneter Quarantäne in Club – Festnahme

Die Polizei nahm den jungen Mann fest, da er die Anweisungen des Notfallgesetzes nicht befolgt habe, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

dpa/Arne Dedert

Berlin. Ein 19-Jähriger soll in der südaustralischen Stadt Adelaide trotz eines positiven Corona-Tests in einem Club gefeiert haben, statt sich in Quarantäne zu begeben. Die Corona-Lage im Ticker.

