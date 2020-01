Die Grundrente: Bisher profitieren nur die Populisten

Osnabrück. Sie wird wohl kommen, die Frage ist aber: Wann? Nach der Rentenversicherung bringt auch die Union die Verschiebung der Grundrente ins Spiel. Es wäre den vielen Menschen, die schon so lange auf ein bisschen mehr Rente hoffen, kaum zu erklären. Ein Kommentar.

