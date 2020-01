Bundeswehr: Kein Platz für Extremisten

Osnabrück. Der deutsche Militärgeheimdienst führt gegen etwa 550 Soldaten der Bundeswehr Ermittlungen wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus. Allein im vergangenen Jahr seien 360 neue Verdachtsfälle hinzugekommen, sagte MAD-Präsident Christof Gramm. Hat die Truppe ein Extremismus-Problem?

