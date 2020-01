Gefahr durch chinesische Lungenkrankheit: Keine Panik!

Auch in Hong Kong tragen die Menschen zunehmend Masken, um sich vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus` zu schützen. Foto: DALE DE LA REY / AFP

Osnabrück. Ja, die neuartige Lungenerkrankung weckt Ängste: Wann kommt das Virus hier an? Wie groß ist die Gefahr? Wahrscheinlich ist es eine Frage der Zeit, bis der erste Fall in Deutschland bestätigt wird. In Europa ist das Virus schon angekommen. Günstige Flugverbindungen tragen zur schnellen globalen Ausbreitung bei.