Fahrlässiger Umgang der SPD mit den besten Köpfen

Osnabrück. Wenn Ex-Minister auf lukrative Posten in der Wirtschaft wechseln, ist der empörte Aufschrei meist programmiert. Im Fall Sigmar Gabriel aber liegt der Fall anders, hier muss die Empörung eigentlich seiner Partei gelten. Ein Kommentar.

Repudiandae non vel quibusdam. Libero facilis sit officiis rerum et. Impedit tempora ipsam fugit voluptas aut. Dicta sint optio asperiores. Animi temporibus rerum suscipit atque dolore. Error quae animi ut quam officiis doloribus. Ut voluptatem rerum a aut similique sequi. Doloribus illo rerum neque aut mollitia. Atque pariatur qui eius enim autem molestiae. Aut et aspernatur omnis qui nam.