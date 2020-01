Haussanierung: Investition muss sich lohnen

Osnabrück. Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund haben von der Bundesregierung eine klimafreundlichere und zugleich sozialverträgliche Wohnungsbaupolitik gefordert. Günstig wird das nicht. Ein Kommentar.

Die Kritik von Mieterbund und Umwelthilfe ist gerechtfertigt: Die Bundesregierung kann nicht erwarten, dass auf der einen Seite Vermieter bundesweit Milliarden in die Sanierung alter Gebäude stecken und auf der anderen Seite dann nicht die Mieten erhöhen. Das wäre blauäugig, und zwei wichtige Ziele – Klimaschutz und sozialverträgliche Mieten – würden gegeneinander ausgespielt. Es muss möglich sein, mit Vermietung Geld zu verdienen, sonst baut niemand neue Mietwohnungen. Damit wäre dem Wohnungsmarkt in Deutschland nicht geholfen.

Und was in der Diskussion um Kostensteigerungen nach der Sanierung gerne vergessen wird: Der Großteil der vermieteten Wohnungen in Deutschland gehört nicht Immobilienkonzernen à la Vonovia und Deutsche Wohnen, sondern Privatvermietern, die das nebenbei machen. Erstere jedoch prägen die Debatte um Miethaie in Deutschland. Insofern ist es ungerecht, Vermieter unter Generalverdacht zu stellen. Selbstverständlich dürfen Kostensteigerungen nach Modernisierungen nicht aus dem Ruder laufen. Es muss aber auch klar sein: Je mehr die Bundesregierung an Modernisierung erwartet, desto teurer wird es – für alle.

Was also tun? Förderprogramme für energetische Gebäudesanierungen, wie sie das Klimapaket vorsieht, sind ein erster, wichtiger Schritt. Sie müssen entsprechend ausgestattet und einfach anzuzapfen sein.