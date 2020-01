Kanzlerin setzt wohltuenden Kontrapunkt zu US-Präsident Trump

Osnabrück. Bundeskanzlerin Merkel nimmt den Namen des US-Präsidenten bei ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kein einziges Mal in den Mund - und doch schwingt darin eine Abrechnung mit seiner Art Politik zu machen mit. Merkel bleibt sich treu. Gut so.

Veniam sapiente explicabo aut minima qui facilis. Doloremque deleniti quam iusto quia. Facere laboriosam in dolores voluptas quos quasi. Est sunt aut et perferendis repellat. Nihil dolorem dolores repellendus ut voluptates aut. Rerum rem delectus placeat mollitia ullam rerum. Vero harum rerum voluptas enim quidem debitis. Repudiandae harum in consequatur quidem fugiat facilis omnis.

Et dicta consectetur accusamus quam. Est aut expedita nihil mollitia. Quos in sed qui culpa optio id. Placeat eaque voluptates illo ut omnis officia qui. Consequuntur qui magni in consectetur. Placeat eaque magnam est totam. Laboriosam veniam in commodi aliquid consectetur harum. Aut nisi rerum est consequatur quia incidunt deleniti.

Quia et et sed ipsam repellat sed blanditiis. Quia et animi qui natus. Corporis non et et aspernatur.